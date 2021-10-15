Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki vapur seferleri yeniden iptal
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri yeniden iptal edildi.
İzmir Deniz İşletmeciliği'nden (İZDENİZ) yapılan açıklamada, hava ve deniz koşullarında yaşanan olumsuzluk nedeniyle vapur seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle vapur seferlerine bugün saat 10.00'dan 11.00'e kadar ara verilmişti.
Etiketler: Hava Durumu İzmir
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