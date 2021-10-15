Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 16:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Galataport İstanbul ikinci yolcu gemisini ağırlıyor
Galataport İstanbul'un ikinci yolcu gemisi geldi. Yunanistan'dan gelen Viking Sky gemisi İstanbul'da 2 gün kalacak.
Viking Sky isimli gemi 500 yolcusuyla Galataport İstanbul rıhtımına yanaştı. 1 Ekim'de Bulgaristan'ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı gemiden sonra Galataport İstanbul'a demirleyen ikinci yolcu gemisi olan Viking Sky, İstanbul'da 2 gün kalacak.
Gemi, 18 Ekim'de gemi yolculuklarına İstanbul'dan başlayacak yeni yolcuları ile tekrar Kuşadası üzerinden Yunanistan'a gitmek üzere limandan ayrılacak.
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