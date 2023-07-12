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Türkiye
AA 12.07.2023 09:35

İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü 34 yaşındaki Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da şehit olan yangın işçisiyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir Orman Müdürlüğü, yangına müdahale sırasında yaralanan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Gürpınar'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Yumaklı'dan taziye mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehit Mustafa Gürpınar ile ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Acımız büyük. İzmir, Menderes’teki yangında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan yangın işçisi kardeşimiz Mustafa Gürpınar’a Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum. Seni unutmayacağız."

 

Yangına müdahale sırasında 4 kişi yaralanmıştı

Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde 10 Temmuz'da saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Müdahale sırasında 4 kişi yaralanmıştı.

Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamamıştı.

Aliağa ve Menderes'teki orman yangını kontrol altında
Aliağa ve Menderes'teki orman yangını kontrol altında

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