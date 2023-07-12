Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.07.2023 08:37

Ankara'da FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Ankara finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'nün Ankara finans yapılanmasına yönelik soruşturmasında, iletişimin dinlenmesi, kayda alınması, fiziki takipler ve mali analiz raporlarının incelenmesi sonucunda örgüt hiyerarşisi içerisinde "finans sağlama", "himmet toplama", "muhasebe takibi yapma", "kuryelik yapma" ve "örgüt üyelerine yer sağlama" gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şehit Polis Memuru Varol Tosun adı verilen operasyon kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 ilde şüphelilere yönelik gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:23
Adıyaman'da 6 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 3 şüpheli tutuklandı
09:21
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:08
Sıcaklıklar yükseliyor
08:58
Gümrük müşavirliği işlemlerinde uygulanacak ücretler belirlendi
08:45
Türkiye-Yunanistan ilişkileri nasıl seyredecek?
08:05
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
İstanbul'da gün batımı
İstanbul'da gün batımı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'da ay yıldızın gölgesi: Midlas
Mavi Vatan'da ay yıldızın gölgesi: Midlas
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ