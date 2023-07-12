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Türkiye
AA 12.07.2023 06:00

Anadolu Otoyolu'nda tırla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda tırla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

M.D. idaresindeki kamyonet, Gültepe rampası mevkiinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tıra çarptı.

Kazada sürücü M.D. ile yolcu F.R.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 40 dakikalık çabasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan F.R.Y. ise ekiplere, annesinin kendisine yeni aldığı telefonun kazada kaybolduğunu ve bulunmadan hastaneye gitmek istemediğini söyledi.

F.R.Y. polislerin araç içerisinde el feneri yardımıyla bulduğu telefonu teslim aldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

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