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Türkiye
TRT Haber 10.07.2023 14:39

Aliağa ve Menderes'teki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Aliağa ilçesinde yerleşim yeri yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Menderes Oğlananası'nda çıkan orman yangını da 11 saatin ardından kontrol altına alındı. İki bölgede de soğutma çalışmaları sürüyor.

Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter 21 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aliağa yangınının ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

15 kişi dumandan etkilendi

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Aliağa'daki orman yangınında 15 kadar kişinin dumandan etkilendiğini ve durumlarının iyi olduğunu" bildirmişti.

"İki yazlık ev yandı"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Vatandaşlar karadan ve denizden tahliye ediliyor. İki yazlık evimiz yandı. Vatandaşlarımızdan görevlilerin tahliye ile ilgili talimatlarına uymalarına istiyoruz" dedi. 

Menderes'te orman yangını

Aliağa'daki yangının ardından, Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesindeki ormanlık alandan da yangın ihbarı alındı.

Yangına 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 4 iş makinesiyle müdahale başlatıldı.

Menderes'teki yangının organize sanayi bölgesine yaklaştığı öğrenildi. 

11 saatin ardından kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Aliağa yangının ardından mMenderes yangınının da kontrol altına alındığı bilgisini verdi.

Aliağa ve Menderes’te soğutma çalışmaları sürüyor.

Aliağa ve Menderes'teki orman yangını kontrol altında

4 kişi dumandan etkilendi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Oğlananası yangınında mücadele eden ekiplerden 4 personel yangından etkilendi.

Bozyaka Devlet Hastanesi'nde tedavi sonrası iki personel taburcu edildi, bir personel serviste, bir personel ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

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