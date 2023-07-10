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Türkiye
İHA 10.07.2023 13:43

Telefonuna virüs bulaştı: Bir gecede 300 bin lira çaldılar

Bursa’da aracını satıp model yükseltmek için aldığı parayı banka hesabına yatıran adam akıllı telefonuna virüs bulaşınca dolandırıcıların hedefi oldu. Banka hesaplarına sızan dolandırıcılar, hesabındaki 150 bin lirayı çekip üzerine 28 ayrı işlemle 150 bin lira da kredi çektiler.

Telefonuna virüs bulaştı: Bir gecede 300 bin lira çaldılar
[Fotograf: İHA]

Bursa'da yaşayan Kasım Özkan, aracını sattı. Satıştan aldığı 150 bin lirayı banka hesabına yatırarak yeni alacağı otomobilin sahibiyle anlaştı.

Bunun üzerine banka hesabındaki parayı kontrol eden adam, bakiyesinin ekside olduğunu ve kredi hesabından da 28 ayrı işlemle 150 bin liranın onayı dışında çekildiğini gördü.

Evine haciz geldi

Telefonundan banka hesabına sızan dolandırıcılar toplamda 300 bin lirayı başka hesaplara havale etti. Özkan, ilk şoku atlatamadan bu kez de evine gelen hacizle karşılaştı. Durumu bankaya bildiren Özkan, istediği sonucu almayınca soluğu savcılıkta aldı.

Telefonuna virüs bulaştı: Bir gecede 300 bin lira çaldılar

Özkan, başına gelen talihsizlikler üzerine oğluna ; “Soğuk su getir, ne araba geldi, ne para” diyerek su içti.

Her seferinde dolandırılan Özkan, “Bir süre önce otomobilimi model yükseltmek için 150 bin liraya sattım. Aldığım parayı da banka hesabına yatırdım. Daha sonra beğendiğim aracı almak için başka biriyle anlaştım. Parayı kendisine götürmek için akşamında banka hesabımdaki parayı kontrol ettim. Nasıl olduysa banka hesaplarımdan paramın onayım dışında çekildiğini ve üzerine de 150 bin lira kredi kullanıldığını gördüm. 28 ayrı işlemle 2 ayrı kişinin hesabına havale işlemi yapılmış. Bankayla konuştum. Kendileri bana 'şikayetçi ol' dedi. Benim onayım olmadan hem para çekiliyor hem de haciz gönderiliyor.  Hem benim paramı çalınan şüphelilerin yakalanmasını, hem de bankadan şikayetçi oldum” dedi. 

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