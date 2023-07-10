Telefonuna virüs bulaştı: Bir gecede 300 bin lira çaldılar

Bursa'da yaşayan Kasım Özkan, aracını sattı. Satıştan aldığı 150 bin lirayı banka hesabına yatırarak yeni alacağı otomobilin sahibiyle anlaştı.

Bunun üzerine banka hesabındaki parayı kontrol eden adam, bakiyesinin ekside olduğunu ve kredi hesabından da 28 ayrı işlemle 150 bin liranın onayı dışında çekildiğini gördü.

Evine haciz geldi

Telefonundan banka hesabına sızan dolandırıcılar toplamda 300 bin lirayı başka hesaplara havale etti. Özkan, ilk şoku atlatamadan bu kez de evine gelen hacizle karşılaştı. Durumu bankaya bildiren Özkan, istediği sonucu almayınca soluğu savcılıkta aldı.

Özkan, başına gelen talihsizlikler üzerine oğluna ; “Soğuk su getir, ne araba geldi, ne para” diyerek su içti.

Her seferinde dolandırılan Özkan, “Bir süre önce otomobilimi model yükseltmek için 150 bin liraya sattım. Aldığım parayı da banka hesabına yatırdım. Daha sonra beğendiğim aracı almak için başka biriyle anlaştım. Parayı kendisine götürmek için akşamında banka hesabımdaki parayı kontrol ettim. Nasıl olduysa banka hesaplarımdan paramın onayım dışında çekildiğini ve üzerine de 150 bin lira kredi kullanıldığını gördüm. 28 ayrı işlemle 2 ayrı kişinin hesabına havale işlemi yapılmış. Bankayla konuştum. Kendileri bana 'şikayetçi ol' dedi. Benim onayım olmadan hem para çekiliyor hem de haciz gönderiliyor. Hem benim paramı çalınan şüphelilerin yakalanmasını, hem de bankadan şikayetçi oldum” dedi.