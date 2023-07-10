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Türkiye
AA 10.07.2023 13:30

Hataylı topoğraf depremde ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor

Depremlerin ardından nüfus kayıtlarına "ölü" olarak kaydedilen topoğraf 43 yaşındaki Nureddin Geçim, yaşadığını kanıtlayıp kaybettiği işine geri dönmek istiyor.

Hataylı topoğraf depremde ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor
[Fotograf: AA]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Nureddin Geçim "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde dayısı ve yengesini kaybetti.

Dayısının ölüm belgesini hazırlatırken hastanedeki görevliye kendi T.C. kimlik numarasını veren Geçim, kayıtlara "depremde öldü" olarak geçti.

Çalıştığı inşaat firmasındaki işinden de çıkarılan Geçim, akrabasının manavında hem ekmeğini kazanıyor hem de yaşadığını kanıtlamak için nüfus müdürlüğü ve savcılığa yaptığı başvurunun bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.

Nüfus kayıt örneği belgesinde 6 Şubat'ta öldüğü belirtilen Geçim, hatanın düzeltilmesini ve ardından "harita oluşturma ve verileri görselleştirmek için bilimsel ölçüm yapma" işi olarak bilinen topoğrafçılığa devam etmeyi amaçlıyor.

Hataylı topoğraf depremde ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor

"Depremden bu yana mağdur durumdayım"

Manavda çalışarak geçimini sağlamaya çalışan Geçim, depremde hem yakınlarını hem de kendini kaybettiğini anlattı.

Depremde ölmediğini kanıtlamak için çabaladığını anlatan Geçim, "Depremde dayımı, yengemi kaybettik. Onların cenazelerini hastaneye götürdük. Ölü muayenesi yapıldıktan sonra cenazeyi bana teslim ettiler. Teslim alırken de ismimi ve TC'mi istediler ben de verdim. Daha sonra kayıtlara baktığımızda dayım yaşıyor, ben ölü görünüyorum. Memur arkadaş bir hata yapmış" diye konuştu.

Hataylı topoğraf depremde ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor

Göz muayenesi sırasında öğrendi

Geçim, ölü olduğunu Ankara'da hastanedeki göz muayenesi işlemleri dolayısıyla öğrendiğini ve şok olduğunu belirtti.

Araştırma yaptığında yanlışlığı fark ettiğini anlatan Geçim, şöyle konuştu:

"Çalıştığım şirketi, ölü göründüğüm için Sosyal Güvenlik Kurumu aramış ve 'ölü adama SGK primi yatırıyorsunuz, ceza yersiniz' dedikleri için onlar da beni işten çıkarttılar. Depremden bu yana mağdur durumdayım. Hiçbir yerde çalışamıyorum. Burada dayım manav işiyle uğraşıyor, ona yardım ediyorum."

Hataylı topoğraf depremde ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor

Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum

Nüfus müdürlüğüne konuyla ilgili gerekli dilekçeleri verdiğini belirten Geçim, şu anda bankaları kullanamadığını, hiçbir iş başvurusu yapamadığını söyledi.

Yaşadığını kanıtladığında doğum günü kutlaması yapmak istediğini dile getiren Geçim, "Tekrar işimde çalışmak istiyorum. Sigortasız bir şekilde yaşıyorum, gelir kaynağımız yok. Bankaları da kullanamıyoruz. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

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Deprem Hatay
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