Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.07.2023 13:20

Zonguldak'ta sel felaketinin izleri temizleniyor

Zonguldak'ta sağanakla yaşanan selin yol açtığı hasarın giderilmesi amacıyla kent genelinde ekiplerin çalışması sürüyor. Kesinti yaşanan bölgelere trafoların tamirinin ardından elektrik verilirken, heyelan nedeniyle kapanan, İstanbul ve Ankara ile ulaşımı sağlayan kara yolları açıldı.

Zonguldak'ta sel felaketinin izleri temizleniyor

Kentte iki gün süreyle etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından meydana gelen su taşkınlarının yerleşim birimleri ve tarım arazilerine zarar verdiği Gökçebey, Devrek, Karadeniz Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde hasar tespit işlemleri başlatıldı.

Sel sularının çekilmesinin ardından temizlik çalışmalarının da başladığı bölgede, Karayolları ekipleri ulaşım güzergahındaki balçık ve kaya ile ağaç parçalarını kaldırıyor. Belediye çalışanları yol ve kaldırımları, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerini temizliyor.

Belediyenin iş makineleriyle, sağanağın ardından kullanılmaz hale gelen araçlar yol ve kaldırımlardan çekilerek otoparka götürülüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Elektrik verilmeye başlandı, yollar ulaşıma açıldı

Bu arada sağanak sebebiyle zarar gören trafoların tamir edilmesi üzerine, kesintilerin yaşandığı ilçelere elektrik verilmeye başlandı.

Heyelan dolayısıyla kapanan Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ankara kara yolu ise ekiplerin, kaya ve ağaç parçaları ile toprak yığınlarını kaldırmasının ardından ulaşıma açıldı.

Öte yandan zarar gören köylerde merkezle bağlantıyı sağlayan ve selde zarar gören köprülerin onarımına başlandı, kapalı bazı köy yolları ulaşıma açıldı.

Aralıklarla su kesintisinin yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, ihtiyacını marketlerden aldığı pet şişe su veya taşıma suyla karşılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Zonguldak Sağanak Sel Yağış Elektrik
Sıradaki Haber
TEM'de korku dolu anlar: Hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
İran'dan 3 Avrupa ülkesine nükleer anlaşmaya dair sorumluluklarını yerine getirme çağrısı
14:30
Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum
14:27
Şam'ın terör örgütüyle buğday mücadelesi
14:20
Samsun'da zemininde kayma oluşan 3 ev tahliye edildi
14:34
Fabrikada kimyasaldan etkilenen 47 işçi hastaneye başvurdu
14:14
Japonya'da araştırmacılar, yumurtalık kanserini erken teşhis edebilecek proteinler keşfetti
Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı
FOTO FOKUS
TEM'de korku dolu anlar: Hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı
TEM'de korku dolu anlar: Hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ