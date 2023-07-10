Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 10.07.2023 12:57

Silah kaçıran tır Konya'da yakalandı: 2 tutuklu

Konya’dan Güneydoğu bölgesine giden tırı şüphe üzerine durduran polis ekipleri, yaptıkları aramada 440 adet tabanca gövdesi, bin 485 adet tabanca sürgüsü ve 2 bin 500 adet tabanca şarjörü ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Silah kaçıran tır Konya'da yakalandı: 2 tutuklu
[Fotograf: İHA]

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine uygulama noktasında bir tır durduruldu.

KOM ekiplerince incelenen tırın yurtdışına civata taşıdığı fakat gümrük mührünün bozulduğu polis ekiplerince fark edildi.

Tırdan şüphelenerek arama yapan ekipler tırın dorsesine zulalanmış şekilde 440 adet tabanca gövdesi, bin 485 adet tabanca sürgüsü, 2 bin 500 adet tabanca şarjörü ele geçirdi.

Silah kaçıran tır Konya'da yakalandı: 2 tutuklu

Yasadışı yollardan piyasaya süreceklerdi

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan araç şoförü A.K. ve kaçak tabanca parçalarını teslim eden M.G., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerle yapılan ön görüşmede kaçak silahları Güneydoğu bölgesine götürdükleri ve yasadışı yollardan piyasaya sürecekleri anlaşıldı. 

ETİKETLER
Konya Silah Kaçakçılığı
Sıradaki Haber
İstanbul'da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
İran'dan 3 Avrupa ülkesine nükleer anlaşmaya dair sorumluluklarını yerine getirme çağrısı
14:30
Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum
14:27
Şam'ın terör örgütüyle buğday mücadelesi
14:20
Samsun'da zemininde kayma oluşan 3 ev tahliye edildi
14:34
Fabrikada kimyasaldan etkilenen 47 işçi hastaneye başvurdu
14:14
Japonya'da araştırmacılar, yumurtalık kanserini erken teşhis edebilecek proteinler keşfetti
Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı
FOTO FOKUS
TEM'de korku dolu anlar: Hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı
TEM'de korku dolu anlar: Hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ