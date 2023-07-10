Silah kaçıran tır Konya'da yakalandı: 2 tutuklu

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine uygulama noktasında bir tır durduruldu.

KOM ekiplerince incelenen tırın yurtdışına civata taşıdığı fakat gümrük mührünün bozulduğu polis ekiplerince fark edildi.

Tırdan şüphelenerek arama yapan ekipler tırın dorsesine zulalanmış şekilde 440 adet tabanca gövdesi, bin 485 adet tabanca sürgüsü, 2 bin 500 adet tabanca şarjörü ele geçirdi.

Yasadışı yollardan piyasaya süreceklerdi

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan araç şoförü A.K. ve kaçak tabanca parçalarını teslim eden M.G., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerle yapılan ön görüşmede kaçak silahları Güneydoğu bölgesine götürdükleri ve yasadışı yollardan piyasaya sürecekleri anlaşıldı.