İstanbul'da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 3-9 Temmuz tarihlerindeki uygulamalarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, geçen hafta 710 araç sürücüsüne makas atma, drift ve abartı egzoz ihlalinden, 826 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan, 547 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlali ve 1502 araç sürücüsüne hız ihlalinden ceza kesildi.

Denetimlerde 448 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 56 araç sürücüsüne yaya geçidinde öncelik vermemekten, 1057 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 13 bin 800 araç sürücüsüne yasak park ve fazla yolcu taşımaktan işlem yapıldı.

Toplam 35 bin 988 sürücüye ceza

Ağır taşıt sürücüsü 69 kişi ve firmaya tonaj sınır ihlalinden, 158 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmak ve 101 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, 1684 motosiklet sürücüsüne kask, gözlük bulundurmamak ve kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Kontrollerde, 15 bin 30 araç sürücüsüne de Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden olmak üzere, toplam 35 bin 988 sürücüye ceza kesildi.