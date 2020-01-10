Ankara Caddesi İzmir-Ankara kara yolu İzmir istikametinde arıza yapan otomobilin sürücüsü aracını sağa yanaştırdığı sırada arkasından gelen ve yavaşlayan başka bir otomobile 35 MRJ 22 plakalı tır çarptı. Aynı yönden gelen 35 PL 977 plakalı tır da kazaya karışan tıra çarparak durabildi.

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yaralılardan tır şoförünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kaza sonrasında yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kaynak: TRT Haber