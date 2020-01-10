İstanbul Şişli'de bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı.

İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kadın daha önce ikamet ettiği daireyi sattı.

Kadın satmış olduğu evi, gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı ateşe verdi. Evi ateşe veren kadın daha sonra kaçtı.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine gitti.

İtfaiye ekipleri dairede mahsur kalanların olduğunu düşünerek merdiven ile en üst kata çıktı. Dairedeki yangın kısa içinde müdahale altına alındı.

Polis ekipleri, yangını çıkaran kadını bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA