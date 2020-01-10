Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69158 Sokak'taki iki katlı müstakil evin giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evde yalnız yaşayan Mahmut B. uykusunun arasında evinin yandığını fark etmesi üzerine kendisini dışarı attı, ardından durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin üst katlarında bulunan vatandaşları dışarı çıkardı. Ardından yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen Mahmut B. konuşmasının ardından sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA, AA