Türkiye
Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı09 Ocak 2020 Perşembe 21:54 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 23:57
Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Söğütlü Atletizm Stadı'nın dış bölümünde bulunan LNG tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Stadın tribünlerine yaklaşık 20 metre uzakta meydana gelen yangını fark eden görevliler, tanka giden vanaları kapatarak itfaiyeye haber verdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangında yaralanan olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Trabzon yangın atletizm stadı