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Elazığ'da 460 tarihi sikkeyi satmak isteyen iki şüpheli yakalandı09 Ocak 2020 Perşembe 21:37 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 21:39
Elazığ'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 460 sikkeyi satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakaladı.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen R.Ç. ve S.Ç'nin tarihi sikke satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine alıcı gibi davranan jandarma, R.Ç. ve S.Ç. ile irtibat kurdu.
Jandarma ekipleri, kendilerine sikkeleri satmaya çalışan zanlıları suçüstü yakaladı.
Operasyonda 460 sikke ele geçirildi.
Kaynak. AA
Etiketler: Elazığ sikke Tarihi eser operasyonu