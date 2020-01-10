Türkiye

Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü

10 Ocak 2020 Cuma 00:33 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 00:43

Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki bir otomobile başka bir araçtan ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: İHA]