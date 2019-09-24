Bergama'da dün öğle saatlerinde hayır amaçlı dağıtılan tavuklu pilav yiyen bir grup fenalaştı.

Rahatsızlananlar, bulantı ve kusma şikayetiyle Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine başvurdu.

Kınık ilçesinde de bir grup, domates kurutma tesisinde ilaçtan zehirlendikleri şüphesiyle aynı hastanede tedavi altına alındı.

Her iki olay sonucu hastaneye başvuran 50 kişiden 48'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

2 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber