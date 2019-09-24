Ankara'da minibüs 5 metre yükseklikten alt geçide düştü: 3 yaralı24 Eylül 2019 Salı 00:42 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 00:41
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydınlıkevler kavşağında akşam saatlerinde, AŞTİ yönüne giden 06 MHY 45 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyerlere çarpıp, 5 metre yükseklikten Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'na düştü.
Kazada, demir yığını haline dönüşen minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Yol 1 saat trafiğe kapandı
Minibüs çekiciyle kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, beton parçalarının temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA