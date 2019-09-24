EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, son 3 günde, 38 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, 25 kilo 990 gram uyuşturucu madde ile 8 bin 643 uyuşturucu hap ve 166 kök kenevire el konuldu.

Operasyonlar kapsamında ayrıca 5 tabanca, 4 hassas terazi ve 10 bin 795 lira nakit para ele geçirilirken, 231 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA