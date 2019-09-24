Türkiye
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı24 Eylül 2019 Salı 03:50 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 03:53
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın’dan Muğla istikametine giden Yusuf Tokmak idaresindeki otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Çine Lisesi kavşağında aynı istikamete giden Niyazi Sabuncalı'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Niyazi Sabuncalı ile aynı araçta bulunan Mediha Sabuncalı yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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