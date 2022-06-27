Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yeşil reçete operasyonu: 282 bin sentetik ecza ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 282 bin 117 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yeni araçların tahsisi dolayısıyla düzenlenen törende açıkladığı "sentetik ecza" operasyonunun detayları ortaya çıktı.
İzmir polisi, Mersin'den kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik eczayı kente getirdikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı.
Bornova ve Konak ilçelerinde 3 araca yönelik operasyonda 282 bin 117 sentetik ecza ve bazı evrak ile faturalar ele geçirildi.
Sentetik eczanın sahte faturalarla temin edildiği belirlendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu D.D. ile A.E., M.G. ve S.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: İzmir Narkotik Süleyman Soylu Uyuşturucu
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