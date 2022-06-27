İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne yeni araçların tahsisi dolayısıyla düzenlenen törende açıkladığı "sentetik ecza" operasyonunun detayları ortaya çıktı.

İzmir polisi, Mersin'den kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik eczayı kente getirdikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Bornova ve Konak ilçelerinde 3 araca yönelik operasyonda 282 bin 117 sentetik ecza ve bazı evrak ile faturalar ele geçirildi.

Sentetik eczanın sahte faturalarla temin edildiği belirlendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu D.D. ile A.E., M.G. ve S.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.