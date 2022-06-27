Ege Denizi'nde düzensiz göçmenler İHA ile tespit edildi
Ege Denizi'nde bir yasa dışı göç girişimi daha İHA ile önlendi. Düzenlenen operasyonda 62 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığına ait İHA, İzmir kıyılarında devriye görevindeydi.
Urla Düvenli Koyu mevkiinde lastik botla denize açılan bir grup düzensiz göçmen belirledi. Göçmenlerin olduğu botun yanında organizatörlere ait başka bir lastik bot daha vardı.
62 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Durum, yerdeki birimlere bildirildi. Lastik botta bulunan organizatörlerden 2'si deniz polisi, kaçmaya çalışan diğeri ise jandarma tarafından yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot da Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
Tamamı Fas uyruklu 62 düzensiz göçmen, Urla'ya götürüldü. Operasyonda yakalanan 3 organizatör, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Operasyona ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaçak göçle mücadelemiz sürüyor" dedi.
Kaçak göçle mücadelemiz sürüyor@EmniyetGM, @SahilGuvKom ve @Jandarma'mızın müşterek operasyonuyla— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2022
Ege Denizinden geçmek isteyen kaçak göçmenleri İHA’mız tespit etti
Deniz Polisi, organizatörleri,
Sahil Güvenlik, göçmenleri, Jandarmamız karaya çıkan bir organizatörü yakaladı???? pic.twitter.com/RMPDy1AIiK
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