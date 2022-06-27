Jandarma Genel Komutanlığına ait İHA, İzmir kıyılarında devriye görevindeydi.

Urla Düvenli Koyu mevkiinde lastik botla denize açılan bir grup düzensiz göçmen belirledi. Göçmenlerin olduğu botun yanında organizatörlere ait başka bir lastik bot daha vardı.

62 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Durum, yerdeki birimlere bildirildi. Lastik botta bulunan organizatörlerden 2'si deniz polisi, kaçmaya çalışan diğeri ise jandarma tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot da Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Tamamı Fas uyruklu 62 düzensiz göçmen, Urla'ya götürüldü. Operasyonda yakalanan 3 organizatör, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyona ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaçak göçle mücadelemiz sürüyor" dedi.

Kaçak göçle mücadelemiz sürüyor@EmniyetGM, @SahilGuvKom ve @Jandarma'mızın müşterek operasyonuyla

Ege Denizinden geçmek isteyen kaçak göçmenleri İHA’mız tespit etti



Deniz Polisi, organizatörleri,

Sahil Güvenlik, göçmenleri, Jandarmamız karaya çıkan bir organizatörü yakaladı???? pic.twitter.com/RMPDy1AIiK — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2022



