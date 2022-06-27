Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otoparkın duvarı park halindeki otomobilin üstüne devrildi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta apartmanın otopark duvarı bir otomobilin üzerine devrildi, park halindeki otomobilde maddi hasar oluştu.
Büyükbeybağı Mahallesi 623. Sokak'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkılarak bitişikteki Huzur Apartmanı'nın kapalı otopark duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen duvar, kapalı otoparkta bulunan park halindeki otomobilde hasara neden oldu.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, rapor tuttu.
Apartman sakinleri, istinat duvarının yapımı sırasında gerekli tedbirlerin alınmadığını öne sürerek tepki gösterdi.
Son Haberler
- 13:13
- 12:49
- 12:36
- 12:37
- 12:13
Sıradaki Haber
Gaziantep'te zehir taciri 15 kişiye gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz