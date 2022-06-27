Büyükbeybağı Mahallesi 623. Sokak'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkılarak bitişikteki Huzur Apartmanı'nın kapalı otopark duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen duvar, kapalı otoparkta bulunan park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, rapor tuttu.

Apartman sakinleri, istinat duvarının yapımı sırasında gerekli tedbirlerin alınmadığını öne sürerek tepki gösterdi.