Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferleri normale döndü
[Fotoğraf: (Arşiv)]
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 11.15'te durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri normale döndü.
Meteoroloji, İzmir için şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı.
İZDENİZ AŞ. sabah saatlerinde iptal edilen seferlere ilişkin "Sayın yolcularımız, tüm seferlerimiz saat 13.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" açıklamasını yaptı.
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