Meteoroloji, İzmir için şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı.

İZDENİZ AŞ. sabah saatlerinde iptal edilen seferlere ilişkin "Sayın yolcularımız, tüm seferlerimiz saat 13.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" açıklamasını yaptı.