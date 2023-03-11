İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenli ödeme yöntemi bulunan web sitelerinden alışveriş yapan vatandaşların, aldıkları ürünlerin gelmemesi üzerine dolandırıldıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Web sitelerini takibe alan jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede bir şebekenin mensuplarının web sitelerini kopyaladıkları ve buradan birebir gerçek site görünümü vererek güvenli ödeme sırasında ödemeyi istedikleri banka hesaplarına yönlendirdiklerini tespit etti.

Ekipler, şebeke üyelerini yakalamak için 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 kişi yakalanırken çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı sim kart ve kredi kartı ele geçirildi.

Ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayarlardaki adli bilişim incelemeleri sonucu, sahte internet sitelerini tasarlayan ve sim kartlarını temin ettiği tespit edilen 1 şüpheli daha belirlendi.

Bu kişi de düzenlenen operasyonla yakalanırken, çok sayıda suç unsuruna el konuldu.

Zanlılardan 3'ü "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.