İstanbul'da rüzgarın lodos yönünden (Güney-batı) kuvvetlenerek fırtına (40-70km/s), kısa süreli kuvvetli fırtına (50-85km/s) şeklinde eseceği, beraberinde batı bölgelerinden (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy) başlayarak il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Halihazırda 17 derece civarında seyreden sıcaklıklarında yarın itibarıyla hızla azalarak 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor.

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisiyle Ankara genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği, yağışların bugün, yarın ve pazartesi yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın güney yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına şeklinde eseceği ve mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının yarından itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısına yer verildi.