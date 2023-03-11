Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 07:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Maltepe-Adalar seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.
Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Deniz Otobüsü Fırtına
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