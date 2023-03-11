Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 08:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 2 araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'da park halindeki iki araca otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da A.K. idaresindeki 0otomobil, İsmet İnönü Bulvarı'nda park halindeki 2 araca çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki M.K., M.C., İ.F.K. ile S.C.C. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.C.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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