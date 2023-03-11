Yağışların, deprem bölgesindeki tüm illerde pazartesi, salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın bugünden itibaren Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta, yarından itibaren de Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Toz taşınımı

Toz taşınımının, deprem bölgesindeki illerde bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'da ise yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımının sebep olacağı toz fırtınası, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırlayacağı meteorolojik tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 10, en yüksek 22 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 22 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 4, en yüksek 19 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 9, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 7, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 23 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 23 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.