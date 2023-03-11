Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde yarından itibaren 5 gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bugün toz taşınımının etkili olacağı bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yağışların, deprem bölgesindeki tüm illerde pazartesi, salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın bugünden itibaren Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta, yarından itibaren de Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Toz taşınımı
Toz taşınımının, deprem bölgesindeki illerde bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'da ise yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Toz taşınımının sebep olacağı toz fırtınası, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ayrıca kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırlayacağı meteorolojik tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerekiyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 10, en yüksek 22 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 22 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 4, en yüksek 19 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 9, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 7, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 23 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 23 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.
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