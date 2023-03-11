Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sultangazi'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Sultangazi Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Sultangazi Arnavutköy yolu, Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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