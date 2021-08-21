Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 530 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu İzmir
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