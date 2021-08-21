Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 530 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.