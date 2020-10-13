Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında iki can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 25 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne telim edildi.