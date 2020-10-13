Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Y. ve Ferit K., mide ağrısı şikayetiyle Ödemiş Devlet Hastanesine müracaat etti.

Sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen iki kişi tedavi altına alındı.

Hüseyin Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

33 kişi hayatını kaybetti

9 Ekim'den bu yana İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Kırıkkale ve Muğla'da sahte içkiden zehirlenen 33 kişi yaşamını yitirdi.

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki can almaya devam ediyor.

Kırıkkale'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana çeşitli hastanelere başvuran 34 kişi de sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelendiklerini ifade etti. İzmir'de yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye ulaştı. Diğer hastaların tedavisine devam ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki ayrı olayda, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Semran B. özel bir hastaneye, İbrahim Y. ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Semran B. de İbrahim Y. de kurtarılamadı.

Cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen bu iki kişinin de sahte içki nedeniyle öldükleri şüphesi üzerinde duran güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Mersin'de 5 can kaybı

Mersin'de de hastaneye başvuran 13 kişiden 5'i vefat etti. Çeşitli hastanelerdeki 8 kişinin tedavileri sürüyor.

İstanbul'da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen 4 kişiden 1'i öldü. Tedavisi süren 3 kişiden 2'sinin ise solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi ölürken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

20 gözaltı

Ölümle sonuçlanan zehirlenmelerle ilgili soruşturmalar sürüyor.

Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Ö.U. çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı. 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

İzmir'de gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaştı. Bazı şüphelilerin, yakalanma olasılığına karşı metil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü.

Mersin'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da da sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen iş yeri çalışanı gözaltına alındı. İş yeri sahibinin yakalanması için çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Aydın'da sahte içki sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.