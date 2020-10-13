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Deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımı aksıyor. Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Kuvvetli fırtına deniz ulaşımını etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre,Gökçeada-Kabatepe arasındaki 07.00 ve 11.00, ters güzergahında ise saat 09.00 ile 13.00 arasında sefer yapılmayacak.
Yine Bozcaada-Geyikli hattındaki 10.00 ve 13.00 ile Geyikli-Bozcaada hattındaki 11.00 ve 14.00 seferleri geçici olarak iptal edildi.
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