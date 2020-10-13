Kuvvetli fırtına deniz ulaşımını etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre,Gökçeada-Kabatepe arasındaki 07.00 ve 11.00, ters güzergahında ise saat 09.00 ile 13.00 arasında sefer yapılmayacak.

Yine Bozcaada-Geyikli hattındaki 10.00 ve 13.00 ile Geyikli-Bozcaada hattındaki 11.00 ve 14.00 seferleri geçici olarak iptal edildi.