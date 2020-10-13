Kuzey Ege'de günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Fırtına akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.