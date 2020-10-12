İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişiyi tespit etti.

Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, ilçeye bağlı Aşağışakran Mahallesi'nde M.B.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. M.B. yakalanırken, evde yapılan aramada dijital materyallerin incelenmesi sonucu örgütsel fotoğraf ve videolara ulaşıldı.

Yapılan araştırmada ele geçirilen materyallerin daha önce Diyarbakır ilinde etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubunun üzerinde bulunan materyaller ile aynı içeriğe sahip olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli M.B. sevk edildiği adliyede tutuklandı.