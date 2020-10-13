Haber Giriş: Kaynak: İHA
İzmir'de trende sigara içen ve maske takmayan iki kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de trende sigara içen ve maske takmayan iki kişi sosyal medyada paylaşılan görüntülerden kimlikleri tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
İzmir'deki raylı toplu taşıma sistemi İZBAN'da bir grup gencin maske takmadıkları, sigara içip şarkı söyledikleri görüntülendi. Grubun çevreye verdiği rahatsızlık bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görüldü. Öte yandan grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı.
[Fotoğraf: İHA]
13 bin liraya yakın ceza
İZBAN'da sigara içen, yüksek sesle şarkı söyleyen gruptan iki kişi, polis tarafından yakalandı ve haklarında işlem yapıldı. Cem K. ile Gökçen Ö.'ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487'şer lira, toplamda 12 bin 974 lira para cezası kesildiği öğrenildi.
Etiketler: İZBANSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 06:55
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