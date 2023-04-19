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Türkiye
AA 19.04.2023 14:41

İzmir'de Togg deneyim merkezi açıldı

İzmir'de açılan Togg deneyim merkezine vatandaşlar ilgi gösteriyor.

İzmir'de Togg deneyim merkezi açıldı
[Fotograf: AA]

Balçova ilçesindeki Agora AVM'de açılan merkezde, T10X'in "Gemlik mavisi" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki modelleri sergileniyor.

Merkeze gelen vatandaşlar görevlilerden bilgi alıyor, içine bindikleri araçlarla fotoğraf çektiriyor.

İzmir'de Togg deneyim merkezi açıldı

Togg'u inceleyen vatandaşlardan Fatih Erdoğan, Togg'u çok merak ettiğini, görme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

İzmir'de Togg deneyim merkezi açıldı

Araçlardaki malzeme kalitesinin çok iyi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ekranları harika. Tamamen dijital bir makine olmuş. İmkan olsa almayı düşünürüm. Hiç tereddüt etmem. Çok güzel bir araba olmuş" diye konuştu.

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