CHP'nin seçim bürosuna saldırı

Valilikten yapılan açıklamada, Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbarı yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda, 6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet kurusıkı silah kovanı elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Olay

Gece saatlerinde CHP Örnek Mahallesi Seçim Bürosu'na gelen bir grup, sprey boyalarla camlara yazı yazdı. Büronun önünde asılı bulunan parti bayrakları kesildi.

Şüpheliler kurusıkı tabanca ile birkaç kez ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.