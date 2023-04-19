Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 19.04.2023 12:19

CHP'nin seçim bürosuna saldırı

İstanbul Valiliği, Ataşehir'de CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin 6 şüpheli ile silahla havaya ateş ederek kaçan 2 şüphelinin arandığını açıkladı.

CHP'nin seçim bürosuna saldırı
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan açıklamada, Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu önündeki parti flamalarının kesildiği, camlara yazı yazıldığı ve silahla havaya ateş edildiği ihbarı yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda, 6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Olay yerinde 3 adet kurusıkı silah kovanı elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Olay

Gece saatlerinde CHP Örnek Mahallesi Seçim Bürosu'na gelen bir grup, sprey boyalarla camlara yazı yazdı. Büronun önünde asılı bulunan parti bayrakları kesildi.

Şüpheliler kurusıkı tabanca ile birkaç kez ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

ETİKETLER
CHP İstanbul İstanbul Valiliği
Sıradaki Haber
Adana'da bir apartmanın su saatlerini çalan şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:06
Bayram öncesi otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi
12:49
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 6,9 seviyesinde
12:40
Türkiye'deki barajların kalbine yerli 'yüksek teknoloji' yerleştiriliyor
12:41
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye getirilecek
12:15
Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan'a ihracatta atağa kalktı
12:02
Adana'da bir apartmanın su saatlerini çalan şüpheli yakalandı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
FOTO FOKUS
Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı
Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ