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Türkiye
AA 19.04.2023 11:47

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cidde'de Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Filistin meselesini ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cidde'de Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü
[Fotograf: AA]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin tarafından Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İstihbarat Başkanı Macid Ferac, Devlet Başkanı'nın Diplomatik İşlerden Sorumlu Danışmanı Mecdi el-Halidi de hazır bulundu.

Suudi Arabistan tarafından ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban ve Ulusal İstihbarat Başkanı Halid el-Humeydan görüşmeye katıldı.

Abbas, görüşmede, "Filistin meselesine ilişkin son gelişmeler ve işgal altındaki Filistin topraklarının durumu" hakkında bilgi verdi.

Suudi Arabistan'ın Filistin davasında "aktif ve önemli bir rol oynadığını" ifade eden Abbas, bu anlamda en öne çıkan konunun "Filistin halkının davasının desteklenmesi" olduğunu dile getirdi.

Abbas, Filistin halkının "Arap Barış Girişimi'ne bağlı, başkenti Kudüs olan bağımsız, özgür ve meşru bir Filistin devletine kavuşması" vurgusu yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet de dün Suudi Arabistan'a ulaşmıştı.

Abbas ve Heniyye arasında ikili görüşme olup olmayacağına dair henüz bilgi verilmedi.

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