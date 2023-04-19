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Türkiye
TRT Haber 19.04.2023 11:39

Nurdağı'nda inşa edilen köy evlerinde bayramda yaşam başlayacak

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin kırsal kesimindeki Belpınar Mahallesi'ndeki 3 köyde 14 köy evi tamamlandı. Mesthöyük köyünde yöresel mimariye uygun tek katlı evlerden 3'ü, Ramazan Bayramı'nda sahiplerine teslim edilecek.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Bölgede inşaatına başlanan 6 bin 591 köy evinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Nurdağı'nda inşa edilen köy evlerinde bayramda yaşam başlayacak
Nurdağı'nda inşa edilen köy evlerinde bayramda yaşam başlayacak

Bu kapsamda, bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye bağlı Belpınar Mahallesi'ndeki 3 köyde yaptırılan evlerden 14'ü tamamlandı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Mesthöyük köyünde yapımı tamamlanan 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan, yöresel mimariye uygun tek katlı evlerin 3'ünde Ramazan Bayramı'nda yaşam başlayacak.

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