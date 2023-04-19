Nurdağı'nda inşa edilen köy evlerinde bayramda yaşam başlayacak

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Bölgede inşaatına başlanan 6 bin 591 köy evinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye bağlı Belpınar Mahallesi'ndeki 3 köyde yaptırılan evlerden 14'ü tamamlandı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Mesthöyük köyünde yapımı tamamlanan 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan, yöresel mimariye uygun tek katlı evlerin 3'ünde Ramazan Bayramı'nda yaşam başlayacak.