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Türkiye
AA 19.04.2023 12:00

Adana'da bir apartmanın su saatlerini çalan şüpheli yakalandı

Adana'da bir apartmandan 13 adet su saati çalarak insanları mağdur eden şüpheli suçüstü yakalanıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Adana'da bir apartmanın su saatlerini çalan şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi’nde meydana gelen olayda, vatandaşlar bir apartmana elinde çuvalla giren şahsı fark edip durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti. Kısa sürede bölgeye geçen ekipler, şüpheli Mahmut Ç.’yi elindeki çuvalla birlikte yakaladı.

Adana'da bir apartmanın su saatlerini çalan şüpheli yakalandı

Yapılan aramada çuvalın içerisinden 13 adet su saatiyle birer adet semaver ve alet çantası çıktı. Şüphelinin su saatlerini yanında getirdiği boru anahtarıyla keserek çaldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mahmut Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

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