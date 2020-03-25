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İzmir'de standartlara uymayan bin 500 maske ele geçirildi
İzmir'de, 2 adreste yapılan aramalarda, kullanıma hazır bin 500 maske ile maske malzemeleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi'ndeki 2 adreste özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında önemi iyice artan maske üretildiğini belirledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, kullanıma hazır bin 500 maske ile maske malzemeleri ele geçirildi.
Tıbbi standartlara uymadığı tespit edilen maskelere el konuldu.
İş yeri sahibi olduğu öne sürülen E.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
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