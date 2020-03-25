Dolar ne kadar? 25 Mart dolar ve euro ne kadar? Döviz kurları…
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,4350'den alıcı buluyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız tahvil alım programı sonrası küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin etkisiyle dün 6,3917'ye kadar gerileyen dolar/TL, yüzde 2'den fazla düşerek 6,4203'ten kapanış gerçekleştirdi.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,4350'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,9545'ten, sterlin/TL yüzde 0,9 yükselişle 7,6090'dan satılıyor.
Avro/dolar paritesi, yüzde 0,2 artışla 1,0810 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,6 düşüşle 101,5 seviyesinde dengelendi.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo beklenti endeksi, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,42'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,60'ın direnç olarak izleneceğini kaydetti.
İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,4520 6,4530
Euro 6,9820 6,9830
Sterlin 7,6120 7,6510
ANKARA
ABD Doları 6,4250 6,4750
Euro 6,9450 7,0050
Sterlin 7,5570 7,7010