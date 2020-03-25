Haber Giriş: Kaynak: AA
KOSGEB'in 3'lü koruma paketi açıklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB'in 3'lü koruma paketini açıkladı. Buna göre alacaklar 3 ay ertelenecek, projeler 4 ay uzatılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz" dedi.
Bakan Varank "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik" ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakika mustafa varank kosgebSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 10:24
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