Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.02.2024 17:30

İzmir'de scooter kazası: İki kardeşten biri hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobille scooterın çarpıştığı kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi.

İzmir'de scooter kazası: İki kardeşten biri hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: Getty]

16 yaşındaki Soykan Sönmez ile 23 yaşındaki üvey kardeşi Göktuğ Güleç'in kullandığı scooter, M.E.Ö'nün kullandığı otomobille Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Soykan Sönmez, Göktuğ Güleç ile otomobilde yolcu olan D.E. (20), Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sönmez, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Güleç ile diğer yaralı D.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü M.E.Ö'nün işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Van’da bir okulda yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:46
Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
17:32
Nükleer füzyondan elde edilen enerjide yeni dünya rekoru kırıldı
17:37
Bakan Yumaklı: Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz
17:35
BM: Gazze'nin kuzeyine yardım götürülmesi taleplerimizin yarısı reddedildi
17:30
Meta ve TikTok'un, "Dijital Pazarlar Yasası nedeniyle AB'ye dava açtığı" iddia edildi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
FOTO FOKUS
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ