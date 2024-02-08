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Türkiye
AA 08.02.2024 17:03

Kocaeli'de toprak kayması: Bir ev zarar gördü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprak kayması sonucu bir ev hasar aldı.

Kocaeli'de toprak kayması: Bir ev zarar gördü
[Fotograf: AA]

Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta Emine Karakuzu'ya (86) ait tek katlı müstakil evin arka tarafında heyelan meydana geldi. Kayan topraklar evin arka kısmına dayandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tutanak düzenledi.

Karakuzu'nun oğlu Arif Üstünel, gazetecilere, yaklaşık 1 ay önce yaşanan toprak kayması nedeniyle bir odanın duvarlarının zarar gördüğünü, bu nedenle odayı boşalttığını söyledi.

Duvarları kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştığını fakat dün akşam yine toprak kayması yaşandığını anlatan Üstünel, evin arkasına istinat duvarı yapılmasını talep etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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