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Türkiye
İHA 08.02.2024 17:21

Van’da bir okulda yangın çıktı

Van’ın Gevaş ilçesinde 3 katlı bir okulun 2. katından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Van’da bir okulda yangın çıktı
[Fotograf: İHA]

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde bulunan İzzeddin Şir Anadolu Lisesi'ndeki bir sınıfta elektrik panosunda bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden öğretmenler ilk olarak durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu sırada okulda bulunan öğrenciler ise hızlıca tahliye edildi.

Van’da bir okulda yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sınıftaki yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede tamamen söndürüldü.

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