Van’da bir okulda yangın çıktı

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde bulunan İzzeddin Şir Anadolu Lisesi'ndeki bir sınıfta elektrik panosunda bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden öğretmenler ilk olarak durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu sırada okulda bulunan öğrenciler ise hızlıca tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sınıftaki yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede tamamen söndürüldü.