AA-İHA 11.11.2025 11:49

İzmir'de sağanak etkili oldu: Yolları ve evleri su bastı

İzmir'in kuzey ilçeleri Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da bu sabah etkili olan sağanak sebebiyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine bu sabah beklenen yağmur geldi. Saat 09.00 itibariyle Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da gök gürültülü sağanak başladı.

Dikili'de kurulan pazar yerinde yağış sebebiyle esnaf zor anlar yaşarken, kendi imkanları ile tezgahlarını kourmaya çalıştı.

Yağışların etkili olduğu ilçelerde bazı bölgelerde yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji'nin uyarısında, önümüzdeki 2 saat boyunca yağışların yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği ifade ediliyor.

Mahalle sakinlerinden Hanifi Canlı derenin taşmasıyla ev ve iş yerlerinin su altında kaldığını dile getirdi.

Derenin bir bölümünün tıkalı olduğunu anlatan Canlı, "Yetkililere sesleniyoruz, biri bu duruma el atsın. Sahil kısmı komple su altında, mekanların içi komple su dolu ve kimse bize el atmıyor. Yetkililere sesleniyoruz. Bize bir el uzatsınlar. Gerçekten maddi ve manevi olarak perişan bir haldeyiz. Kim yardımcı olmak istiyorsa çıksın gelsin, sahip çıksın" diye konuştu.

Hava Durumu İzmir Sağanak
